2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 100390180 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü tercih kod numarası 100390180 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Üretimde Kalite Kontrol Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Üretimde Kalite Kontrol Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanı: 243,66146

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.725.232

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100390180

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Üretimde Kalite Kontrol

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,66146

Başarı Sıralaması: 1.725.232

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,34966

Başarı Sıralaması: 1.698.425

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610483

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-19