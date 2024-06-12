2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100310158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 501,81780
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17.532
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310158
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 501,81780
Başarı Sıralaması: 17.532
Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 246
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,08977
Başarı Sıralaması: 17.479
Kontenjan 2022: 240+6
Yerleşen 2022: 246
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,46910
Başarı Sıralaması : 14.406
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,64478
Başarı Sıralaması: 13.5
Kontenjan 2020 : 230+6
Yerleşen 2020 : 236
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.