2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100310158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 501,81780

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17.532

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310158

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 501,81780

Başarı Sıralaması: 17.532

Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 246

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,08977

Başarı Sıralaması: 17.479

Kontenjan 2022: 240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 444,46910

Başarı Sıralaması : 14.406

Kontenjan 2021 : 230+6

Yerleşen 2021 : 236

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,64478

Başarı Sıralaması: 13.5

Kontenjan 2020 : 230+6

Yerleşen 2020 : 236

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.