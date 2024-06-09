2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310846

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310846

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 100310846 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 382,66884

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 76.227

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310846   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,66884

Başarı Sıralaması: 76.227

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,56635

Başarı Sıralaması:  87.474

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 326,74447

Başarı Sıralaması :  86.487

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,24720

Başarı Sıralaması:  47.2

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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