2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 100351507 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 100351507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 233,25990
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.916.396
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100351507
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,25990
Başarı Sıralaması: 1.916.396
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,19100
Başarı Sıralaması: 2.033.650
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1605954
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-19