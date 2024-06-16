2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100371026 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 100371026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 225,29680

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.069.216

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100371026

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 225,29680

Başarı Sıralaması: 2.069.216

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,51126

Başarı Sıralaması: 2.196.752

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621351

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-25