2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100351182 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 100351182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 237,80671

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.831.610

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351182

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,80671

Başarı Sıralaması: 1.831.610

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,01653

Başarı Sıralaması: 1.568.159

Kontenjan 2022: 74+2

Yerleşen 2022: Doldu-76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.9221

Başarı Sıralaması: 1439209

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72