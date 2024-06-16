2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100351216 Ücretsiz

100351216 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 100351216 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 100351216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Söke Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 284,37592

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.083.457

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351216

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 284,37592

Başarı Sıralaması: 1.083.457

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,06466

Başarı Sıralaması:  1.014.614

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.7212

Başarı Sıralaması:  1086513

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202490657 %50 İndirimli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202490657 %50 İndirimli
2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107750874 Ücretsiz
2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107750874 Ücretsiz
2024 İnönü Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350715 Ücretsiz
2024 İnönü Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350715 Ücretsiz
2024 Mersin Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 107451451 UÖ-Ücretli
2024 Mersin Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 107451451 UÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları