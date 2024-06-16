2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 100350148 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 100350148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 292,75722

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 972.162

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350148

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,75722

Başarı Sıralaması: 972.162

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,51418

Başarı Sıralaması: 908.729

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.28181

Başarı Sıralaması: 966726

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41