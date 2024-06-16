2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 100351694 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 100351694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Köşk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-105 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 241,65560

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.761.199

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351694

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,65560

Başarı Sıralaması: 1.761.199

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,93963

Başarı Sıralaması: 1.790.215

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1612871

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Dolmadı-81