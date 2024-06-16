2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 100351243 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 100351243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 347,55132
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 441.032
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100351243
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 347,55132
Başarı Sıralaması: 441.032
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,91219
Başarı Sıralaması: 406.887
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301.55642
Başarı Sıralaması: 350630
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82