2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 100351791 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100351791 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İkram Hizmetleri Bölümü Davutlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 238,19327

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.824.606

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351791

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: İkram Hizmetleri

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,19327

Başarı Sıralaması: 1.824.606

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,30496

Başarı Sıralaması: 2.030.948

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619854

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7