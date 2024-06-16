2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100351825 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100351825 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Köşk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-77 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 246,15446

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.681.127

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351825

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,15446

Başarı Sıralaması: 1.681.127

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,49243

Başarı Sıralaması: 1.597.176

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610205

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-76