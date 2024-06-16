2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 100351288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 100351288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 329,74146

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 577.653

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351288

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 329,74146

Başarı Sıralaması: 577.653

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,97424

Başarı Sıralaması: 557.182

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.71983

Başarı Sıralaması: 547251

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82