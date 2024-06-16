2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100390221 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100390221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Yenipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 234,80149

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.887.430

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100390221

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,80149

Başarı Sıralaması: 1.887.430

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,83168

Başarı Sıralaması: 2.042.235

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1595188

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-13