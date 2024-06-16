2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100370346 İÖ-Ücretli

100370346 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100370346 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100370346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Nazilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 236,86364

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.029

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100370346

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 236,86364

Başarı Sıralaması: 1.849.029

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,43843

Başarı Sıralaması:  2.003.945

Kontenjan 2022:  56+2

Yerleşen 2022:  Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614469

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-16

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