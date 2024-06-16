2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 100370346 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 100370346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Nazilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 236,86364
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.849.029
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100370346
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 236,86364
Başarı Sıralaması: 1.849.029
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,43843
Başarı Sıralaması: 2.003.945
Kontenjan 2022: 56+2
Yerleşen 2022: Doldu-58
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614469
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-16