2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310343

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü tercih kod numarası 100310343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma    Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban Puanı: 301,56842

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Başarı Sıralaması: 321.873

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310343   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,56842

Başarı Sıralaması: 321.873

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,99444

Başarı Sıralaması:  306.305

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,45027

Başarı Sıralaması :  305.166

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,47001

Başarı Sıralaması:  302

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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