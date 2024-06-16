2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100370691 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100370691 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Didim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 278,77723
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.161.792
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100370691
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 278,77723
Başarı Sıralaması: 1.161.792
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,63849
Başarı Sıralaması: 1.046.890
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230.44835
Başarı Sıralaması: 1025525
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72