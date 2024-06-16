2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 100351322 Ücretsiz

100351322 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 100351322 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 100351322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 359,26056

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 368.006

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351322

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 359,26056

Başarı Sıralaması: 368.006

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,81344

Başarı Sıralaması:  384.582

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296.72837

Başarı Sıralaması:  378619

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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