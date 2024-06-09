2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310661

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kuşadası) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100310661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü , Turizm Fakültesi (Kuşadası) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 245,22961
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 944.141
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310661
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm Fakültesi (Kuşadası)
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,22961
Başarı Sıralaması: 944.141
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,85977
Başarı Sıralaması: 929.393
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,56721
Başarı Sıralaması: 855
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.