2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 100350518 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 100350518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Nazilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 234,85129

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.886.525

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350518

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,85129

Başarı Sıralaması: 1.886.525

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,36750

Başarı Sıralaması: 2.125.645

Kontenjan 2022: 41+2

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627038

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-18