2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 100390219 Ücretsiz

100390219 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 100390219 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü tercih kod numarası 100390219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü   Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanı: 267,79946

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.324.396

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100390219

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,79946

Başarı Sıralaması: 1.324.396

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,77042

Başarı Sıralaması:  1.232.036

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.44745

Başarı Sıralaması:  1294670

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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