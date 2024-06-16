2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100370946 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 100370946 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Bozdoğan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 275,61469

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.207.057

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100370946

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 275,61469

Başarı Sıralaması: 1.207.057

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,92822

Başarı Sıralaması: 1.016.382

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.10358

Başarı Sıralaması: 875494

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62