2024 Aydın Adnan Menderes Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310697

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100310697 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Söke İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 259,23484

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 779.569

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310697

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Söke İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,23484

Başarı Sıralaması: 779.569

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,55226

Başarı Sıralaması: 765.339

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,00419

Başarı Sıralaması: 649

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.