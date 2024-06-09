2024 Aydın Adnan Menderes Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100330347

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Aydın Adnan Menderes Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100330347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Söke İşletme Fakültesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 100330347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Söke İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 245,68464

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 938.55

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100330347   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Söke İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 245,68464

Başarı Sıralaması: 938.55

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,30136

Başarı Sıralaması:  962.425

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,31797

Başarı Sıralaması:  800

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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