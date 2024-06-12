2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310943

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310943 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 230+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 240 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 363,96312
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 240
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 162.912
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310943
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 363,96312
Başarı Sıralaması: 162.912
Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+6+0
Yerleşen 2023 – 2024: 240
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,32136
Başarı Sıralaması: 161.806
Kontenjan 2022: 230+6
Yerleşen 2022: 236
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,71082
Başarı Sıralaması : 155.127
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,97090
Başarı Sıralaması: 157
Kontenjan 2020 : 240+6
Yerleşen 2020 : 246
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.