2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 100351816 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 100351816 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 234,06805

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.901.085

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351816

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,06805

Başarı Sıralaması: 1.901.085

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,56642

Başarı Sıralaması: 1.930.886

Kontenjan 2022: 54+2

Yerleşen 2022: Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1603854

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-20