2024 Aydın Adnan Menderes Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100370558 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100370558 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nazilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 233,38499
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.914.054
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100370558
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 233,38499
Başarı Sıralaması: 1.914.054
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,85928
Başarı Sıralaması: 2.089.570
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626233
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Dolmadı-34