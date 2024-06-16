2024 Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200390114 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 200390114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 342,23169

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 478.542

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390114

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 342,23169

Başarı Sıralaması: 478.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,54380

Başarı Sıralaması: 522.283

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282.50461

Başarı Sıralaması: 475251

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4