2024 Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200310536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Avrasya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 200310536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 357,83588
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 136.975
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200310536
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,83588
Başarı Sıralaması: 136.975
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,19300
Başarı Sıralaması: 140.914
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: 9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,82402
Başarı Sıralaması : 129.783
Kontenjan 2021 : 14+0
Yerleşen 2021 : 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,66338
Başarı Sıralaması: 103
Kontenjan 2020 : 12+0
Yerleşen 2020 : 12
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.