2024 Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200310536

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200310536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Avrasya Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 200310536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 357,83588

Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 136.975

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200310536   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,83588

Başarı Sıralaması: 136.975

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,19300

Başarı Sıralaması:  140.914

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,82402

Başarı Sıralaması :  129.783

Kontenjan 2021 :  14+0

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,66338

Başarı Sıralaması:  103

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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