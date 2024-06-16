2024 Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 200390175 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 200390175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 212,87906

Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.319.436

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390175

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 212,87906

Başarı Sıralaması: 2.319.436

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,32802

Başarı Sıralaması: 2.727.479

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1587744

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-6