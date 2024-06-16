2024 Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 200390175 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 200390175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 212,87906
Avrasya Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.319.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390175
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 212,87906
Başarı Sıralaması: 2.319.436
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195,32802
Başarı Sıralaması: 2.727.479
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1587744
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-6