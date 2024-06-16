2024 Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200351612 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 200351612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 347,94803
Avrasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 438.367
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200351612
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 347,94803
Başarı Sıralaması: 438.367
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,58672
Başarı Sıralaması: 414.856
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287.12983
Başarı Sıralaması: 441457
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3