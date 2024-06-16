2024 Avrasya Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390137 İÖ-Ücretli

200390137 | Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Odyometri ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390137 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 200390137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Odyometri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   Odyometri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Odyometri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri   Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 217,72868

Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.220.619

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390137

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Odyometri

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 217,72868

Başarı Sıralaması: 2.220.619

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,89172

Başarı Sıralaması:  2.661.391

Kontenjan 2022:  17+0

Yerleşen 2022:  Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622630

Kontenjan 2021:  17+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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