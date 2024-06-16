2024 Avrasya Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 200351384 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 200351384 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Odyometri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 309,63163
Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 772.625
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200351384
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Odyometri
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 309,63163
Başarı Sıralaması: 772.625
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,70556
Başarı Sıralaması: 700.489
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.94594
Başarı Sıralaması: 680633
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6