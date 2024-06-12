2024 Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200390155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200390155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 303,96602
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 313.118
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390155
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 303,96602
Başarı Sıralaması: 313.118
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,73700
Başarı Sıralaması: 307.143
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,79629
Başarı Sıralaması : 348.309
Kontenjan 2021 : 6+0
Yerleşen 2021 : 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.