2024 Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 200351799 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200351799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 288,46439

Avrasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.028.351

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351799

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 288,46439

Başarı Sıralaması: 1.028.351

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,41556

Başarı Sıralaması: 1.010.100

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.73457

Başarı Sıralaması: 879857

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Doldu-2