2024 Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 200351109 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 200351109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 283,59610

Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.094.335

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351109

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 283,59610

Başarı Sıralaması: 1.094.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,00445

Başarı Sıralaması: 789.93

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.28143

Başarı Sıralaması: 656155

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3