2024 Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200390118 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200390118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 214,60211
Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.284.214
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390118
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 214,60211
Başarı Sıralaması: 2.284.214
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202,58338
Başarı Sıralaması: 2.584.022
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1544784
Kontenjan 2021: 15+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3