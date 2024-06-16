2024 Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200390117 Burslu

200390117 | Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200390117 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200390117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 297,65446

Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 911.036

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390117

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 297,65446

Başarı Sıralaması: 911.036

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,25866

Başarı Sıralaması:  1.121.277

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.5148

Başarı Sıralaması:  987866

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Selçuk Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 108990302 Ücretsiz
2024 Selçuk Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 108990302 Ücretsiz
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210200164 %50 İndirimli
2024 Antalya Belek Üniversitesi  Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 210200164 %50 İndirimli
2024 İnönü Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350769 Ücretsiz
2024 İnönü Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350769 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104550734 Ücretsiz
2024 Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104550734 Ücretsiz
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları