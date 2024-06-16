2024 Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200350323 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200350323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,02358

Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 558.385

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200350323

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 332,02358

Başarı Sıralaması: 558.385

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,76238

Başarı Sıralaması: 574.992

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295.32466

Başarı Sıralaması: 387163

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Doldu-12