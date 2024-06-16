2024 Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200350314 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200350314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 248,48730
Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.640.619
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200350314
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 248,48730
Başarı Sıralaması: 1.640.619
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,91367
Başarı Sıralaması: 1.408.083
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209.6356
Başarı Sıralaması: 1306542
Kontenjan 2021: 68+0
Yerleşen 2021: Doldu-68