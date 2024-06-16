2024 Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200350314 Ücretli

200350314 | Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200350314 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200350314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 248,48730

Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.640.619

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200350314

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 248,48730

Başarı Sıralaması: 1.640.619

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,91367

Başarı Sıralaması:  1.408.083

Kontenjan 2022:  68+0

Yerleşen 2022:  Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.6356

Başarı Sıralaması:  1306542

Kontenjan 2021:  68+0

Yerleşen 2021:  Doldu-68

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