2024 Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 200390127 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200390127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 214,46543

Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.287.078

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390127

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 214,46543

Başarı Sıralaması: 2.287.078

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,81894

Başarı Sıralaması: 2.855.301

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614372

Kontenjan 2021: 18+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-12