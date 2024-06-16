2024 Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 200351066 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200351066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 310,32925

Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 765.143

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351066

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 310,32925

Başarı Sıralaması: 765.143

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,80787

Başarı Sıralaması: 680.48

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.27192

Başarı Sıralaması: 873582

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4