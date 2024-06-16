2024 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 200390128 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 200390128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 215,65246

Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.262.862

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390128

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,65246

Başarı Sıralaması: 2.262.862

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,39900

Başarı Sıralaması: 2.671.006

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1331708

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4