2024 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 200390128 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 200390128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 215,65246
Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.262.862
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390128
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 215,65246
Başarı Sıralaması: 2.262.862
Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198,39900
Başarı Sıralaması: 2.671.006
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Doldu-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1331708
Kontenjan 2021: 20+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-4