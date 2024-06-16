2024 Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 200351824 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 200351824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 302,70958

Avrasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 850.558

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351824

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 302,70958

Başarı Sıralaması: 850.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,12935

Başarı Sıralaması: 1.000.935

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.77541

Başarı Sıralaması: 1009094

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4