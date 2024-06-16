2024 Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200390171 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200390171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 225,62409
Avrasya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.062.838
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200390171
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 225,62409
Başarı Sıralaması: 2.062.838
Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,35784
Başarı Sıralaması: 2.200.466
Kontenjan 2022: 29+0
Yerleşen 2022: Doldu-29
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624802
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-11