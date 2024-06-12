2024 Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200390256

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200390256

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 200390256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte)   Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 249,54617

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 614.482

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200390256   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,54617

Başarı Sıralaması: 614.482

Kontenjan 2023 – 2024 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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