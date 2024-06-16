2024 Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200350871 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 200350871 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 295,95382

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 931.991

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200350871

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 295,95382

Başarı Sıralaması: 931.991

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,06562

Başarı Sıralaması: 963.138

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.25427

Başarı Sıralaması: 873772

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3