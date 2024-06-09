2024 Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200310599

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200310599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 330,74002

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 236.406

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200310599

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,74002

Başarı Sıralaması: 236.406

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,60026

Başarı Sıralaması: 307.48

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,11849

Başarı Sıralaması : 208.824

Kontenjan 2021 : 4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,87815

Başarı Sıralaması: 192

Kontenjan 2020 : 4+0

Yerleşen 2020 : 4

Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.