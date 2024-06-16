2024 Avrasya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351251 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200351251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

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Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 243,97830

Avrasya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.719.625

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200351251

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 243,97830

Başarı Sıralaması: 1.719.625

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,71128

Başarı Sıralaması: 1.555.056

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 177.89191

Başarı Sıralaması: 1620164

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68