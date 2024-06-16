2024 Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 200351639 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 200351639 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 320,05647
Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 665.585
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200351639
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 320,05647
Başarı Sıralaması: 665.585
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,69994
Başarı Sıralaması: 761.377
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274.64225
Başarı Sıralaması: 539126
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5